La misión electoral de la Unión Europea desplegará 120 observadores en las nueve regiones de Bolivia para vigilar la segunda vuelta electoral, considerada histórica y inédita desde la Constitución de 2009. El representante del organismo destacó la importancia de que ambos candidatos reconozcan los resultados.

La delegación mantuvo diálogo con el Tribunal Supremo Electoral, que aseguró la entrega del material electoral en todo el país sin incidentes y prevé publicar cifras preliminares cerca de las 20:00 hora local del domingo.

Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar, junto a más de 369.000 inscritos en el extranjero. Los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y el exmandatario Jorge Tuto Quiroga, de la alianza Libre, compiten en un voto muy reñido.

La principal preocupación de la población y tema central en la campaña es la escasez de combustibles, producto de la falta de dólares, que ambos candidatos prometen resolver.