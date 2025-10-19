La fuerza aérea israelí realiza ataques aéreos en Rafah, ubicada en el sur de la Franja de Gaza, tras enfrentamientos entre milicias locales, según fuentes presentes. El Ejército israelí no ha emitido declaración oficial, y aún se desconoce el impacto en víctimas o si se compromete el alto el fuego establecido el 10 de octubre.

Imágenes muestran columnas de humo y helicópteros evacuando heridos en la zona. El grupo armado Hamás informó que inició una operación contra un líder de la milicia rival, lo que provocó la intervención de soldados israelíes y posteriores combates cruzados.

Estados Unidos alertó sobre un posible incumplimiento inminente de la tregua, aunque Hamás rechazó las acusaciones y responsabilizó a Israel por financiar y armar a otras milicias que, según ellos, cometen actos violentos contra civiles.

Tras el alto el fuego, Hamás ha emprendido acciones contra grupos acusados de colaborar con Israel durante años, incluyendo ejecuciones públicas difundidas masivamente, para restaurar el orden y proteger a la población.