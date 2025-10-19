El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, solicitó este domingo incrementar la presión contra Moscú, al que acusó de obstaculizar repetidamente el proceso hacia una solución pacífica. Informó que solo en la última semana Rusia lanzó cerca de cincuenta misiles, más de 3.270 drones de combate y 1.370 bombas guiadas contra Ucrania.

Zelenski sostuvo que a Vladímir Putin no se le puede frenar solo con palabras, sino exigiendo una presión efectiva, ya que «el mundo observa que Rusia responde ante la fuerza, por lo que la paz mediante esta puede ser viable».

En un mensaje publicado en Telegram, el mandatario dejó claro que Ucrania no premiará a quienes cometen actos terroristas y que cuenta con el respaldo de sus socios que mantienen la misma posición.

Pidió a Estados Unidos, Europa y los países del G20 y el G7 la adopción de medidas decisivas para proteger vidas humanas.

Destacó que Ucrania nunca buscó la guerra, aceptó un alto el fuego sin condiciones y ofreció diversas propuestas para cesar los ataques terrestres, aéreos y marítimos. Sin embargo, insistió que es Rusia la que sistemáticamente entorpece las negociaciones, genera inseguridad con ataques aéreos, e incrementa las ofensivas en el frente.

Apuntó que la guerra continúa porque Moscú no acepta ponerle fin.

Asimismo, señaló que casi diariamente “los terroristas rusos” realizan cientos de ataques contra infraestructura crítica y civil. Solo en los últimos días, Rusia empleó más de 3.270 drones, 1.370 bombas guiadas y casi 50 misiles de diferente tipo contra Ucrania.

Finalmente, resaltó que Ucrania y sus aliados refuerzan constantemente la defensa aérea mediante la iniciativa OTAN PURL (Lista de Necesidades Prioritarias de Ucrania), que facilita la compra de material militar estadounidense para Kiev, además de inversiones en la industria de defensa nacional y acuerdos bilaterales y multilaterales.