Dos hombres fueron arrestados este fin de semana por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras ser señalados de lanzar a una adolescente de 15 años desde un tercer piso en el Casco Central de Puerto La Cruz.

El director del Cicpc, Douglas Rico, informó en su cuenta oficial de Instagram que la víctima, que se encontraba en situación de calle, mantenía presuntamente una relación sentimental con los dos detenidos, identificados como Jorge Rafael Arcia Naranjo (56) y José Gregorio Mujica Veliz (24).

Según las investigaciones preliminares, ambos hombres protagonizaron un altercado con la joven que terminó con su caída al vacío.

La adolescente fue trasladada de inmediato al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas (Hospital Razetti), donde permanece en condición médica reservada.

Los dos hombres quedaron a la orden del Ministerio Público y serán acusados por femicidio en grado de frustración, mientras continúan las pesquisas para esclarecer todos los detalles del caso