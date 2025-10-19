Una persona murió y otras dos resultaron gravemente heridas tras protagonizarse un accidente de tránsito en la carretera que conecta El Tigre con Pariaguán, estado Anzoátegui, específicamente frente al sector La Talanquera, durante las primeras horas del sábado 18 de octubre.

El siniestro se produjo cuando una motocicleta que circulaba sin placas impactó contra una camioneta Ford Bronco de color negro.

El conductor del vehículo, identificado como Larcen Bastidas, no sufrió lesiones. Sin embargo, la motocicleta quedó severamente dañada, y su piloto perdió la vida instantáneamente.

Los tres involucrados en el choque fueron trasladados al Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas.

Entre los heridos están Darwin Gutiérrez, quien presenta traumatismo craneoencefálico severo, y Desiderio Rojas, con múltiples traumatismos.

Al lugar acudieron los cuerpos de Protección Civil, Bomberos Anzoátegui, Guardia Nacional Bolivariana y Policía Municipal de Simón Rodríguez, quienes acordonaron el área y gestionaron el tráfico mientras realizaban labores de rescate.

La Policía Nacional Bolivariana asumió la investigación para establecer las causas del accidente, mientras se mantiene la alerta sobre la seguridad vial en esta transitada vía.