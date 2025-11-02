El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este sábado que ha ordenado al Departamento de Guerra prepararse para una «posible acción» en Nigeria con el objetivo de «eliminar a los terroristas islámicos», y acusó al Gobierno nigeriano de «permitir la matanza de cristianos».

«Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo la matanza de cristianos, EE.UU. detendrá inmediatamente toda la ayuda y asistencia a Nigeria, y muy bien podría intervenir en ese ahora desprestigiado país, blandiendo armas, para eliminar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo esas horribles atrocidades», escribió Trump en su red social Truth Social.

El mandatario agregó que ordenará al Departamento de Guerra prepararse para una «posible acción» militar que será «rápida, despiadada y dulce, tal como los matones terroristas atacan a nuestros queridos cristianos», e instó al Gobierno nigeriano a «moverse rápido».

El mensaje de Trump elevó el tono respecto a otro publicado un día antes, en el que denunció una «masacre» de cristianos en Nigeria y anunció que declararía al país como «de especial preocupación», una designación para naciones involucradas en graves violaciones de la libertad religiosa.

Nigeria

El Gobierno de Nigeria, liderado por el presidente Bola Ahmed Tinubu, rechazó las acusaciones, señalando que «no reflejan la realidad sobre el terreno». Además, reafirmó su compromiso para «luchar contra el terrorismo, fortalecer la armonía interreligiosa y proteger la vida y los derechos de todos sus ciudadanos».

El noreste de Nigeria ha sufrido ataques del grupo yihadista Boko Haram desde 2009, con un aumento de la violencia desde 2016 debido a la escisión Estado Islámico de la Provincia de África Occidental (ISWAP). Ambos grupos pretenden imponer un Estado de corte islámico en Nigeria, que es mayormente musulmán en el norte y mayormente cristiano en el sur.

Boko Haram y el ISWAP han causado más de 35.000 muertes, incluyendo muchas de musulmanes, y han provocado unos 2,7 millones de desplazamientos internos, afectando también a países vecinos como Camerún, Chad y Níger, según datos oficiales.