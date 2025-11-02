La Fuerza Aérea ucraniana reportó la noche pasada ataques enemigos mediante dos misiles balísticos Iskander-M y 79 drones, de los cuales lograron neutralizar 67, mientras las autoridades informaron de seis civiles muertos.

Entre los drones, se encontraban una cincuentena de drones kamikaze Shahed y también aparatos no tripulados de ataque del tipo Gerbera, que despegaron desde las regiones rusas de Kursk, Milérovo, Oriol y Primorsko-Ajtarsk, según el informe oficial.

Las defensas aéreas lograron derribar o neutralizar la mayoría de los drones en el norte, sur y este de Ucrania.

La Fuerza Aérea detalló que “se registró el impacto de un misil balístico y de 12 drones en seis emplazamientos, así como la caída de fragmentos de proyectiles derribados en dos ubicaciones”.

La Fiscalía General informó en su canal de Telegram que seis civiles, incluidos dos niños, fallecieron en ataques efectuados en las regiones de Dnipropetrovsk (centro) y Odesa (sur).

En Dnipropetrovsk, un misil y un dron impactaron una infraestructura civil en Pishchanski al final del sábado, causando la muerte de cuatro personas, incluidos niños de 11 y 14 años, y heridas a siete más.

En Odesa, un ataque con drones incendió cinco camiones en un aparcamiento al aire libre en Izmail, cerca de la frontera con Rumania, donde murieron dos civiles y tres resultaron heridos, uno con quemaduras y pronóstico moderado.

La Fiscalía calificó estos ataques como “otros crímenes de guerra contra civiles perpetrados por las fuerzas armadas de la Federación Rusa”.

Estos hechos se enmarcan en la intensificación de la ofensiva rusa, que también ha interrumpido el suministro eléctrico a miles de hogares ucranianos en zonas como Donetsk y Zaporiyia.