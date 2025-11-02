El Ejército israelí confirmó este domingo la muerte de cuatro miembros de su fuerza de élite Hizbulá, entre ellos un presunto alto cargo, en un ataque aéreo llevado a cabo contra el sur del Líbano. El ministro de Defensa, Israel Katz, advirtió que el grupo chií está «jugando con fuego».

El ataque ocurrió el sábado y causó la muerte de un oficial de apoyo logístico de la unidad Radwan, fuerza de élite de Hizbulá, junto a otros tres milicianos, según un comunicado militar que no identificó a las víctimas por nombre.

Los bombardeos israelíes se han intensificado en el sur y este del Líbano, cobrándose 16 muertos solo en la última semana de octubre. El pasado jueves, tropas israelíes realizaron una incursión terrestre, lo que motivó al presidente libanés, Joseph Aoun, a ordenar la intervención del Ejército para evitar futuras incursiones.

Sin embargo, esta mañana el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, amenazó al Líbano, exigiendo que su gobierno desarme a Hizbulá y expulse a la milicia del sur del país.

«Hizbulá está jugando con fuego y el presidente libanés se muestra reacio a actuar», afirmó Katz en un comunicado. «La aplicación máxima de la ley continuará e incluso se intensificará; no permitiremos que se ponga en peligro a los habitantes del norte».

De acuerdo con datos de la ONU, desde la entrada en vigor del alto el fuego en noviembre de 2024, más de un centenar de civiles han muerto en el Líbano, a lo que se suman varios cientos de víctimas no civiles.