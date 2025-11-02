Irán afirmó este domingo que reconstruirá “con mayor capacidad” sus instalaciones nucleares destruidas en bombardeos durante la guerra de 12 días en junio, que enfrentó a Irán con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, reafirmó que no busca fabricar armas atómicas.

“El conocimiento está en la mente de nuestros científicos y no habrá problema con la destrucción de edificios y plantas. Reconstruiremos con mayor capacidad”, declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en una reunión con altos funcionarios de la industria nuclear, informó la agencia IRNA.

Pezeshkian insistió en que Teherán no pretende desarrollar bombas atómicas, apoyándose en la fatua (decreto religioso) del líder supremo, Ali Jameneí emitida en 2003, que declaró “haram” (prohibidas) las armas nucleares.

Desde entonces, Irán ha asegurado que su programa nuclear es de carácter exclusivamente civil.

“Nuestras actividades nucleares están orientadas a resolver problemas sociales y civiles”, subrayó el presidente iraní, rechazando las acusaciones de países occidentales e Israel sobre supuestas intenciones armamentísticas.

Por su parte, el ministro de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó en entrevista para la cadena catarí Al Jazeera que Irán está dispuesto a negociar para despejar dudas sobre su programa nuclear, pero descartó conversar directamente con EE.UU.

Araqchí calificó como inaceptables las condiciones impuestas por Washington para un acuerdo, que incluyen el cese total del enriquecimiento de uranio y la restricción del programa de misiles iraní.

Israel

“Jamás negociaremos sobre nuestros misiles y ningún actor racional aceptaría desarmarse”, afirmó el diplomático, y añadió que “lo que no se logró con la guerra, no se conseguirá con la política”.

El 13 de junio, Israel lanzó una ofensiva contra objetivos militares, nucleares y civiles en Irán, causando más de 1.000 muertos. En respuesta, Teherán atacó con misiles y drones territorio israelí, provocando alrededor de 30 muertes.

El 22 de junio, EE.UU. bombardeó tres instalaciones nucleares en Irán, actividad que, según Araqchí, dejó inhabilitados más de 400 kilos de uranio enriquecido al 60%, cercano al umbral del 90% necesario para armas nucleares.

Desde ese conflicto de 12 días, las negociaciones nucleares entre Irán y EE.UU., que habían comenzado en abril de forma indirecta bajo la mediación de Omán, permanecen estancadas.