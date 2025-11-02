El Gobierno de Perú llevó este sábado más de dos toneladas de ayuda humanitaria a Jamaica en el avión presidencial, destinada a la población afectada por el huracán Melissa. En el retorno, se repatriará a 32 peruanos que se encontraban en la isla caribeña a la espera de regresar a su país.

El avión presidencial, un Boeing 737 de la Fuerza Aérea Peruana (FAP), partió a las 5:00 hora local (10:00 GMT) desde la base aérea de Las Palmas, en Lima, transportando carpas, ollas, artículos de aseo y otros suministros, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú.

La infraestructura en Jamaica ha sufrido daños críticos, con carreteras bloqueadas, cortes de electricidad y una reapertura limitada del espacio aéreo, indicó la Cancillería peruana.

La aeronave aterrizará primero en Kingston para entregar la ayuda humanitaria y luego se dirigirá a Bahía Montego para recoger a los peruanos que no pudieron salir antes del paso devastador del huracán.

La Cancillería ha mantenido apoyo, asistencia y orientación a sus connacionales registrados en Jamaica, a través del Consulado General del Perú en Panamá y una coordinadora consular ad honorem en Bahía Montego.

“El personal de la Cancillería coordinará directamente con las autoridades locales la evacuación de los peruanos afectados desde Montego Bay, brindando la asistencia consular necesaria para su retorno al país”, señaló el comunicado.

Según datos oficiales, más de cincuenta personas han muerto por el paso del huracán Melissa, principalmente en Haití y Jamaica, donde los equipos de rescate luchan por llegar a las zonas más afectadas y aisladas.

Melissa se convirtió en ciclón postropical después de ser el huracán más potente de la actual temporada del Atlántico, causando al menos diecinueve muertes en Jamaica, con daños catastróficos en viviendas e infraestructura que aún se evalúan.

Más de seis mil personas permanecen en centros de evacuación solo en el oeste de Jamaica, la región más afectada por las lluvias e inundaciones.