La edición número 23 del Home Run Derby de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se llevará a cabo el próximo 6 de diciembre en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

El evento contará con la participación de destacadas figuras venezolanas que brillan en las Grandes Ligas.

En esta edición los fanáticos podrán disfrutar de los batazos de Ronald Acuña Jr., Salvador Pérez, Jackson Chourio y Eugenio Suárez, defensor del título.

El Derby está pautado para iniciar a las 6:00 de la tarde.