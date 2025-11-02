El presidente de Guyana, Irfaan Ali, calificó este sábado como «acto de terrorismo» un reciente ataque con explosivos perpetrado por un venezolano en la capital guyanesa, en el contexto de las tensas relaciones entre Georgetown y Caracas.

«Este ataque presenta todas las características del terrorismo. Fue un intento de sembrar el miedo y el caos, de desestabilizar y de crear tensión», afirmó el mandatario durante un evento conmemorativo de la Fuerza de Defensa de Guyana.

El ataque tuvo como blanco una gasolinera Mobil en Georgetown y provocó el domingo pasado la muerte de una niña de seis años, además de heridas a varias personas.

Ali prometió que las autoridades trabajarán para esclarecer el móvil del ataque. «Estamos investigando con rigor hasta el fondo este asunto», aseguró.

La policía indicó que el venezolano, presuntamente miembro del grupo ‘R’ Sindicato en su país de origen, ingresó ilegalmente a Guyana el mismo día del ataque con el artefacto explosivo.

El presidente informó que el Gobierno está reforzando la vigilancia, los controles y la aplicación de la ley para asegurar que los extranjeros cumplan las leyes de Guyana y respeten la paz del país.

Guyana y Venezuela

No obstante, hizo un llamado a los guyaneses a no generalizar ni considerar criminales a todos los inmigrantes. «No caigamos en la tentación de generalizar y meter a todos los inmigrantes en el mismo saco. El odio no es la respuesta al odio. El miedo no debe guiar nuestra política nacional», enfatizó Ali.

La Policía y el Ministerio del Interior señalaron que el venezolano podría enfrentar cargos por terrorismo, delito que conlleva la pena de muerte, además de acusaciones por asesinato, intento de asesinato, incendio provocado y daños maliciosos a la propiedad.

Guyana y Venezuela mantienen una larga disputa por la región fronteriza del Esequibo, rica en petróleo y otros recursos, administrada por Georgetown pero reclamada por Caracas.

Las decisiones recientes de Venezuela, como la celebración de un referéndum para anexar el Esequibo y la designación de un gobernador para esa zona, han exacerbado las tensiones.