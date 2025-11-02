El Kremlin admitió este sábado que mantiene contactos con Venezuela, al ser consultado sobre informaciones que indican una posible solicitud de ayuda del líder venezolano, Nicolás Maduro, al presidente ruso, Vladímir Putin.

«Estamos en contacto con nuestros amigos venezolanos», declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS.

Según el diario The Washington Post, Maduro habría pedido asistencia a Rusia, China e Irán para reforzar la defensa de su país frente a las presiones de Estados Unidos.

Peskov no mencionó directamente esta supuesta petición, pero enfatizó que Rusia y Venezuela están unidas por «obligaciones contractuales».

En mayo pasado, durante una visita de Maduro a Moscú, ambos países firmaron un acuerdo de asociación estratégica.

Esta semana, Rusia reiteró su apoyo a Venezuela ante las amenazas «existentes y potenciales» provenientes de Estados Unidos.

EE.UU.

Distintas informaciones publicadas este viernes señalan que EE.UU. está aumentando su despliegue militar en el Caribe y podría estar planeando ataques contra objetivos en Venezuela, lo que acrecienta el temor a una ofensiva, pese a que el presidente Donald Trump negó esa posibilidad.

Especialistas en defensa señalan que en pocos días EE.UU. tendrá en la zona ocho buques de guerra, tres buques anfibios y un submarino, sumando trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo (1990-1991), según un estudio del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Medios como Miami Herald y The Wall Street Journal informaron, citando fuentes cercanas al Gobierno Trump, que Estados Unidos estaría preparado para bombardear instalaciones militares dentro de Venezuela en cualquier momento.

Maduro ha denunciado repetidamente que Washington busca expulsarlo del poder y ha exigido que Estados Unidos renuncie a sus planes militares contra Venezuela.