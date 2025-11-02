Bajo el lema ‘La Ciencia al Servicio de la Vida’, el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MPPS) llevará a cabo la Jornada Científica de Salud 2025 en el Poliedro de Caracas desde el 11 al 13 de noviembre.

Este evento representa una oportunidad única para la comunidad científica y de salud venezolana.

Durante los tres días, la jornada se centrará en la exploración de temas de gran interés, investigación y ciencia en el ámbito de la salud.

Se espera que los debates y hallazgos presentados marquen el futuro del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS), ofreciendo perspectivas de vanguardia para el avance médico en el país.

Desde el MPPS, se subraya que esta será una ocasión invaluable para conectar, aprender y contribuir al progreso médico en Venezuela.

Por ello, se hace un llamado a profesionales, investigadores y estudiantes a participar en esta enriquecedora experiencia que busca impulsar la salud y la investigación a nivel nacional.

La ministra para la Salud, Magaly Gutiérrez, también ha reiterado a través de sus redes sociales que esta actividad impulsará la investigación como parte fundamental del Plan de las Siete Transformaciones (7T) promovido por el Gobierno nacional.