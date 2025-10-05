El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la noche del domingo la salida de una delegación el lunes hacia Egipto, liderada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar un alto el fuego en Gaza.

“La delegación partirá mañana para participar en las negociaciones en Sharm el-Sheikh, Egipto”, informó la oficina del mandatario.

Por su parte, una fuente de seguridad egipcia confirmó a EFE que el jefe negociador de Hamás, Jalil al Haya, llegaría hoy a El Cairo procedente de Doha; siendo esta la primera vez que abandona esa ciudad desde el intento de asesinato israelí contra él y su delegación, ocurrido el 9 de septiembre.

Según el informante, que pidió anonimato, en Egipto también participarán la delegación estadounidense encabezada por Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Medio Oriente, así como altos negociadores egipcios y cataríes. El objetivo es discutir los mecanismos y detalles para implementar la primera fase del plan presentado por el presidente estadounidense.

La fuente indicó que durante las negociaciones, la delegación israelí entregará mapas con la propuesta de retiradas parciales de sus tropas en Gaza, allanando el camino para la posible liberación de los rehenes.

Puntos como el plazo de retirada y las zonas donde Israel mantendría presencia siguen generando tensiones entre las partes.

Desde Gaza, el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir, destacó hoy en un ejercicio militar en Netzarim que las tropas deben permanecer alertas y preparadas para reanudar la ofensiva si la situación lo requiere. “Aunque se alcance un acuerdo, mantendremos control operativo sobre áreas clave para garantizar libertad de acción y retorno a cualquier punto”, afirmó.

El sábado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que Israel había acordado una “línea de retirada inicial” en Gaza, la cual fue comunicada a Hamás, y llamó al grupo palestino a aceptarla.

El plan estadounidense de 20 puntos incluye el fin inmediato del conflicto, la liberación de los rehenes y la formación de un gobierno de transición en Gaza, supervisado por Trump y Tony Blair, ex primer ministro británico. También plantea la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad futura de negociar un Estado palestino, opción que Netanyahu descarta.