El presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtió que Hamás enfrenta una «aniquilación total» si se niega a ceder el control de Gaza, según informó CNN este domingo. En una entrevista vía mensaje de texto, Trump fue enfático al responder qué consecuencias habría si Hamás insiste en mantenerse en el poder: “¡Aniquilación total!”.

Respecto al compromiso de Hamás de liberar a los rehenes israelíes como parte de la primera fase del plan de paz, Trump señaló que “solo el tiempo dirá”.

El intercambio de mensajes ocurrió el sábado, antes del anuncio de Trump sobre una línea inicial de retirada de las tropas israelíes en Gaza. Además, el mandatario aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está de acuerdo en suspender los bombardeos y apoya su visión para la Franja.

Trump manifestó que pronto tendrá mayor claridad sobre las intenciones de Hamás y espera que se concrete el alto el fuego, que entraría en vigor tras la entrega de todos los rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

También advirtió que no tolerara retrasos

El sábado, Trump también advirtió que no tolerará retrasos que puedan poner en riesgo el acuerdo de paz. Este domingo reiteró que se trata de un gran acuerdo para Israel, el mundo árabe, el mundo musulmán y la comunidad internacional, durante una conferencia en la Casa Blanca antes de viajar a Virginia.

En cuanto a la liberación de los rehenes, Trump indicó que las delegaciones de Israel y Hamás, con la mediación de Egipto, Catar y EE.UU., están negociando actualmente. “Han comenzado las negociaciones en los últimos días y, según tengo entendido, van muy bien”, agregó.

La propuesta de 20 puntos contempla un intercambio inicial de 48 rehenes vivos y muertos por prisioneros palestinos, seguido de un alto el fuego inmediato en Gaza, donde han muerto más de 66.000 personas en casi dos años de conflicto.

El plan también incluye la formación de un gobierno de transición en Gaza supervisado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair, y considera la posibilidad de negociar un Estado palestino en el futuro, postura que el Gobierno israelí rechaza.

Hamás ha solicitado negociar algunos aspectos del plan, pero Netanyahu ha respondido que el grupo palestino “debe aceptar el plan en su totalidad”.