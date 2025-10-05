El largometraje documental «El extraordinario viaje del dragón», dirigido por Kaori Flores, representará a Venezuela en los Premios Goya.

De acuerdo con lo revelado por la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Venezuela, el audiovisual forma parte de los títulos que optarán por el galardón a «Mejor Película Iberoamericana» en la edición 40 de los premios que concede la Academia de Cine española.

A propósito de la elección de esta cinta , la Academia de cine criolla indicó que se trata de un «conmovedor largometraje documental» que lleva al espectador «en un viaje poético sobre la memoria, la identidad y la migración, a través del invaluable archivo de un fotógrafo japonés en Venezuela».

Justamente, destacaron que el filme retrata la vida de la propia Flores, quien descubre «las fotografías de su tío abuelo Yoshitomi»; las cuales no solo le narran «una vida extraordinaria desde su época como soldado hasta su llegada a Venezuela como migrante», sino también la forma en que, a través de su lente, «emerge la figura mítica del Dragón, una quimera que simboliza la adaptación y transformación del migrante en cada territorio que transita, tejiendo memoria, mito y realidad».

Cabe recordar que la gala de la 40 edición de los Goya tendrá lugar en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona, el próximo 28 de febrero del año que viene.