La amenaza constante que representa la cárcava en el sector Pinto Salinas ha convertido la vida de Yaneidi Guallana y sus hijos -12, 10 y 5 años- en una pesadilla.

Esta madre, cabeza de familia, clama por una reubicación para ella y sus pequeños, antes de que su vivienda sucumba por completo ante el avance del barranco, que lleva años erosionando el terreno de la mencionada zona.

La situación de Guallana se ha vuelto crítica, pues ella relata que la distancia de su hogar al borde del socavón ha llegado a ser de «cero metros».

«Hace un año, el tercer cuarto de la casa colapsó junto a un baño», dijo, añadiendo que esto la ha obligado a hacer reparaciones constantes, perdiendo la cuenta de las veces que ha tenido que «parchar» la vivienda para evitar una tragedia.

«A veces llueve y mis hijos no quieren ni dormir en la casa», expresa Guallana, señalando la angustia que viven sus pequeños de 12, 10 y 5 años.

A su vez, añadió que su hija mayor se fue a vivir con su abuela por miedo de que la casa se pueda caer en cualquier momento.

Zona inspeccionada por Protección Civil

La madre afectada asegura que funcionarios de Protección Civil han acudido al sitio, incluso marcaron la zona de riesgo en su vivienda, pero las soluciones concretas no ha llegan todavía.

«Yo creo que me van a decir que si me van a reubicar, pero ¿cuándo?, se preguntó Guallana, quien teme que un fuerte «palo de agua» cause el desplome total, dejándolos a la intemperie.

La situación se agrava al no poder dejar su casa sola, pues el derrumbe dejó la vivienda abierta y vulnerable a robos, haciendo que dependa de sus vecinos e hijo mayor para vigilar su casa mientras sale a realizar diligencias.

Esta madre hace un llamado desesperado a las autoridades de Misión Vivienda y Protección Civil, solicitando que su reubicación la traten de manera urgente.

«No tengo a dónde irme», reiteró, esperando las autoridades accionen de manera rápida antes de que el crecimiento la cárcava en Pinto Salinas cause una desgracia irreparable.

