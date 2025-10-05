Servando & Florentino Primera han encendido las redes y los ánimos de sus seguidores con el reciente estreno de una sesión de clásicos inolvidables en el canal oficial de YouTube de Free Cover Venezuela.

Este emotivo encuentro musical no solo ha generado una gran respuesta de los fanáticos, sino que también sirve como un vibrante preámbulo a su próxima gira nacional.

Los hermanos Primera describieron la presentación, que contó con la participación especial de Los Pikís como invitados, como «increíble».

«Con esto seguimos calentando motores para el inicio de la gira Se Buscan: Vivos o Inmortales. Solo 13 días para el primer concierto en nuestra casa, ¡Caracas!», compartieron los artistas en sus redes sociales, elevando la expectativa por el tour.

Tras el exitoso estreno, los seguidores han manifestado que la sesión fue una auténtica «máquina del tiempo», permitiéndoles revivir los grandes éxitos de los años 90 que marcaron su juventud en Venezuela y el resto de Latinoamérica.

Aunque celebraron la entrega de «Ritmo, nostalgia y puro talento venezolano» grabada por Free Cover, el clamor en los canales digitales se ha concentrado en una petición clara: una segunda parte de la sesión exclusivamente con Servando & Florentino.

Muchos fans sintieron que la presentación «no fue suficiente», pidiendo «a gritos una pronta continuación únicamente con los hijos de Alí Primera» para saciar su nostalgia por sus grandes éxitos.