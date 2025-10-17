El Ejército de Israel inició la señalización de la llamada “línea amarilla” en la Franja de Gaza, demarcación que delimita el área a la que sus tropas se replegaron tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace una semana, informó el ministro de Defensa, Israel Katz.

Desde la plataforma X , Katz precisó que el Ejército está colocando marcas continuas y visibles a lo largo de esta línea imaginaria con la intención de clarificar la separación política y de seguridad establecida tras dos años de conflicto y la reciente tregua después de los ataques de Hamás al territorio israelí.

“El objetivo es advertir tanto a los combatientes de Hamás como a los residentes de Gaza que cualquier intento de cruzar esta línea será enfrentado con fuego”, afirmó Katz y compartió la imagen de un bloque de hormigón con una señal amarilla que simboliza dicha demarcación.

Durante esta semana, las fuerzas israelíes han abatido a más de 20 personas oriundas de Gaza que intentaron atravesar la frontera virtual hacia territorio israelí, lo que ha provocado condenas y señala un momento delicado en la fragilidad de la tregua.

Ciudad de Gaza

Las autoridades sanitarias gazatíes, dirigidas por Hamás, indicaron que entre víctimas se encuentran civiles que buscaban regresar a sus hogares dentro de zonas bajo control israelí, mientras que las fuerzas militares argumentan legítima defensa frente a amenazas a sus efectivos.

Según testimonios recogidos en la ciudad de Gaza, la población vive con incertidumbre y poca claridad sobre la ubicación exacta de la línea amarilla, confiando principalmente en información transmitida por vecinos.

Geográficamente, esta línea se sitúa entre 1,5 y 6,5 kilómetros de la frontera oficial con Israel, sector donde más del 50% del territorio gazatí continúa bajo control militar israelí, a pesar del reciente repliegue.

La implementación de esta demarcación busca evitar confusiones y reducir cruces fronterizos no autorizados, aunque la tensión persiste, reflejando una tensa calma en un contexto humanitario crítico y duras acusaciones mutuas entre ambos bandos.