El Ejército de Israel inició la señalización de la llamada “línea amarilla” en la Franja de Gaza, demarcación que delimita el área a la que sus tropas se replegaron tras el acuerdo de alto el fuego alcanzado hace una semana, informó el ministro de Defensa, Israel Katz.
Desde la plataforma X, Katz precisó que el Ejército está colocando marcas continuas y visibles a lo largo de esta línea imaginaria con la intención de clarificar la separación política y de seguridad establecida tras dos años de conflicto y la reciente tregua después de los ataques de Hamás al territorio israelí.
“El objetivo es advertir tanto a los combatientes de Hamás como a los residentes de Gaza que cualquier intento de cruzar esta línea será enfrentado con fuego”, afirmó Katz y compartió la imagen de un bloque de hormigón con una señal amarilla que simboliza dicha demarcación.
Durante esta semana, las fuerzas israelíes han abatido a más de 20 personas oriundas de Gaza que intentaron atravesar la frontera virtual hacia territorio israelí, lo que ha provocado condenas y señala un momento delicado en la fragilidad de la tregua.
Ciudad de Gaza
Las autoridades sanitarias gazatíes, dirigidas por Hamás, indicaron que entre víctimas se encuentran civiles que buscaban regresar a sus hogares dentro de zonas bajo control israelí, mientras que las fuerzas militares argumentan legítima defensa frente a amenazas a sus efectivos.
Según testimonios recogidos en la ciudad de Gaza, la población vive con incertidumbre y poca claridad sobre la ubicación exacta de la línea amarilla, confiando principalmente en información transmitida por vecinos.
Geográficamente, esta línea se sitúa entre 1,5 y 6,5 kilómetros de la frontera oficial con Israel, sector donde más del 50% del territorio gazatí continúa bajo control militar israelí, a pesar del reciente repliegue.
La implementación de esta demarcación busca evitar confusiones y reducir cruces fronterizos no autorizados, aunque la tensión persiste, reflejando una tensa calma en un contexto humanitario crítico y duras acusaciones mutuas entre ambos bandos.
