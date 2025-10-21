Un equipo de investigadores venezolanos, liderado por los doctores Jesús Galíndez, Eloy Sira y el matemático Jonathan Guédez, está desarrollando un proyecto pionero que busca revolucionar la oncología mediante la aplicación de principios de la física cuántica y las matemáticas avanzadas.

La investigación, que se lleva a cabo en el Centro de Química del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), utiliza el álgebra supersimétrica y la ecuación de Schrödinger para caracterizar células cancerígenas con el objetivo de identificarlas y atacarlas directamente, minimizando el daño a los tejidos sanos.

La ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez, fue quien suministró la información a través de su cuenta en Telegram, destacando que este estudio «es esencial para Venezuela, pues la física cuántica está revolucionando la medicina a escala global».

Precisión médica

El objetivo central del proyecto es aportar soluciones efectivas al sector salud, permitiendo que oncólogos y especialistas puedan optimizar tratamientos como la resonancia magnética nuclear y focalizar las terapias únicamente en las células malignas.

La ministra Jiménez enfatizó que se trata de «una apuesta por la precisión médica, desde la física teórica», que involucra el uso de tecnologías de alta envergadura como la computación cuántica y los sensores cuánticos. Estas herramientas permitirán «identificar dianas moleculares, diseñar nuevos fármacos, mejorar el diagnóstico precoz y personalizar tratamientos con una eficacia sin precedentes».

Impacto más allá de la oncología

Además de su trabajo en oncología, el equipo de investigadores del IVIC también está desarrollando «otras líneas con impacto directo en cardiología y neumología, como simulaciones de flujo sanguíneo con SPH y modelado fractal de arterias pulmonares», según detalló la ministra Jiménez.

Finalmente, la titular de Ciencia y Tecnología aseveró que estos estudios no solo posicionan a Venezuela en un sitial de honor en el mapa de la innovación científica, sino que también demuestran «cómo el uso de la física y las matemáticas pueden salvar vidas», consolidando el compromiso del país con el desarrollo científico al servicio de la salud.