La famosa actriz estadounidense Jenna Ortega, conocida por sus papeles en éxitos de Disney Channel y películas, reveló recientemente que hace unos dos o tres años decidió eliminar su cuenta de X (antes Twitter).

Ortega, de 21 años, explicó que tomó esta decisión después de que aparecieran imágenes y fotos absurdas y contenido sucio de ella, editado mediante inteligencia artificial (IA), cuando era una niña.

Recomendación profesional

La artista precisó que la cuenta en X le había sido recomendada para ayudarla a «construir su imagen», reseña Actualidad RT.

Sin embargo, la experiencia resultó ser todo lo contrario a lo esperado. Este sábado, en el podcast ‘The Interview’ de The New York Times, Ortega aseguró que no disfrutó en absoluto vivir esa experiencia con tan solo 14 años.

«Es aterrador. Es corrupto. Está mal», afirmó. Debido a esa experiencia. Ortega expresó que actualmente odia la IA.

Imágenes perturbadoras

Cuando su entrevistadora le preguntó si había visto imágenes pornográficas en su cuenta de Twitter cuando era niña, la actriz respondió afirmativamente.

«Una de las primeras… de hecho, el primer mensaje directo que abrí yo misma cuando tenía 12 años fue una foto no solicitada de los genitales de un hombre, y eso fue solo el comienzo de lo que vendría después», apuntó Ortega.

«Era repugnante y me hizo sentir mal. Me hizo sentir incómoda. De todos modos, por eso la borré, porque no podía decir nada sin ver algo así. Entonces, un día, me desperté y pensé: ‘Oh, ya no necesito esto’. Así que lo dejé».