Jenni Rivera
Fotografía sin fecha cedida por Jenni Rivera Enterprises donde aparece la fallecida cantante mexicana Jenni Rivera.

La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), institución académica donde estudió, qué reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

El homenaje póstumo a la ‘Diva de la Banda’ se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

El reconocimiento forma parte del evento anual organizado por la Long Beach City College Foundation, en el que se celebra a alumnos distinguidos que han logrado un impacto significativo en sus respectivas profesiones.

Nacida en Long Beach y fallecida tras un accidente aéreo en diciembre de 2012 en México a los 43 años, Rivera recibió a lo largo de su carrera nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

El reconocimiento se lo entregarán a su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.

