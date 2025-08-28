La cantante Jenni Rivera entrará en el Salón de la Fama del Long Beach City College (LBCC), institución académica donde estudió, qué reconocerá sus aportes a la música, así como por su incansable trabajo como activista, defensora de los inmigrantes y la comunidad latina en Estados Unidos.

El homenaje póstumo a la ‘Diva de la Banda’ se llevará a cabo el 18 de septiembre, a menos de tres meses del treceavo aniversario de su fallecimiento.

El reconocimiento forma parte del evento anual organizado por la Long Beach City College Foundation, en el que se celebra a alumnos distinguidos que han logrado un impacto significativo en sus respectivas profesiones.

Nacida en Long Beach y fallecida tras un accidente aéreo en diciembre de 2012 en México a los 43 años, Rivera recibió a lo largo de su carrera nueve veces consecutivas el Premio Lo Nuestro, dos Billboard, 22 Billboard de la Música Latina y cuatro nominaciones a los Latin Grammy.

El reconocimiento se lo entregarán a su hija, Jacqie Rivera, quien actualmente dirige Jenni Rivera Enterprises, compañía que agrupa y maneja el legado de la cantante.