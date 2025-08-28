El cantautor venezolano Jeremías ha regresado a la música, tras un largo receso, con un nuevo sencillo titulado ‘Todo es Perfecto’.

Carlos López Ávila, nombre de pila del artista, dijo que esta canción «es una melodía positiva que busca capturar y disfrutar el momento presente».

A su vez, informó que durante su pausa musical, escribió varias canciones y que «ahora siente la necesidad de compartir con su público».

Por ello, Jeremías ha armado un plan de lanzamiento que consiste en publicar un nuevo tema cada mes.

Además, el cantante anunció que está trabajando en un álbum de duetos, que incluirá versiones renovadas de sus éxitos más conocidos.

Entre ellos, destacada la versión sala del tema de la novela ‘Mi Gorda Bella’, «Poco a Poco» en colaboración con Juan Miguel y Ronald Borjas, lanzada el año pasado, será parte del disco; previsto para su lanzamiento el próximo año con otros sencillos.