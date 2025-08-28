El integrante de la subcomisión para la recuperación de los espacios de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Francisco Garcés, aseguró que en la casa de estudio recuperó distintos espacios en materia de arquitectura, ingeniería y paisajismo.

De acuerdo con Garcés, de las más de 80 infraestructuras que conforman la UCV, alrededor de 70 edificios están en mantenimiento.

En entrevista con el periodista Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega, Garcés indicó que estas labores permitieron la recuperación de 686 salones, 153 laboratorios y 300 salas de baños.

Asimismo, destacó que se logró la restauración de 200 hectáreas del campus, 200 mil metros cuadrados de superficies impermeabilizadas y 190 mil áreas intervenidas.

Además de las infraestructuras, los esfuerzos de mantenimiento y preservación también se concentran en la restauración del paisajismo.

«Hay un trabajo extraordinario de los profesores que junto con el equipo que se logró conformar se rescató, se replantaron algunas especies y hoy en día tú caminas por la universidad y realmente el paisajismo se recuperó en su totalidad», dijo.

A su vez, añadió que también «se recuperaron distintos bosques que estaban diseñados dentro de la universidad y que ciertamente le han dado esa particularidad, porque cuando la inauguramos no teníamos árboles».