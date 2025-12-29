El jinete Junior Alvarado y la karateka Yorgelis Salazar fueron elegidos este lunes como Atletas del Año 2025, tras la elección promovida por el Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela.

Reconocimiento a la extraordinaria temporada de Alvarado, ganador de dos de las tres pruebas más importantes de la hípica estadounidense, y de Salazar, la cuarta mejor karateka del mundo.

Ambos toman el testigo de Anthony Santander y Joselyn Brea, ganadores de 2024.

Cierra el softbol un 2025 de ensueño, imponiéndose en la elección con los premios de Entrenador, Selección, Dirigente y Entidad Deportiva del Año; y del Cardenales de Lara, campeón de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional 2024-2025, como Equipo Profesional del Año.

En una cerrada votación, Alvarado y Salazar capitalizaron la mayoría de las papeletas de los cien periodistas y comunicadores especializados en la fuente deportiva que participaron en el proceso.

Alvarado superó en el Atleta del Año Masculino al grandeliga Eugenio Suárez, totalizando 579 puntos con 41 papeletas al primer lugar.

Salazar, en tanto, se impuso a la reina del salto triple, Yulimar Rojas, en el renglón Atleta del Año Femenino con 486 puntos, 21 papeletas al primer lugar.

Cada voto al primer lugar otorgó 10 puntos al atleta seleccionado, 7 al segundo, 5 al tercero, 4 al cuarto, y 3 a cada selección al quinto lugar.

Alvarado y Salazar son los primeros exponentes de sus deportes en alzarse con el Atleta del Año en los 82 años de historia del premio.

Maestro en las pistas

Junior Alvarado vivió un 2025 extraordinario. En la monta del ejemplar Sovereignty condujo magistralmente en la pista de Churchill Downs para alzarse con el mítico Derby de Kentucky en mayo, ofreciendo uno de los momentos más vibrantes del deporte mundial.

Un mes después, dominó con clase en Saratoga el «test de los campeones», el Belmont Stakes.

Ese trata del tercer venezolano en ganar dos de las tres carreras de la Triple Corona (uniéndose a Gustavo Ávila y Javier Castellano), y el segundo en ganar el Belmont.

También ganó el DraftKings Travers Stakes, y es firme candidato a ganar el Eclipse Award, la máxima distinción del turf estadounidense.

Élite mundial

En su tercera nominación, Yorgelis Salazar finalmente alcanza la máxima distinción del deporte venezolano. En un año en el que tuvo que lidiar con lesiones, terminó como cuarta del mundo en el ranking de la WKF en la categoría -50 kg.

Medalla de bronce en la Premier League de Francia en enero y bronce en el Mundial de Egipto, en noviembre, agregó dos oros en los Juegos Bolivarianos (individual y equipos) y por quinto año seguido cierra en el top 5 de la Federación Internacional de Karate.

Sóftbol arrasó

La votación de este año premió al softbol en los renglones Selección del Año, Entrenador del Año. Dirigente del Año y Entidad Deportiva del Año.

El título ganado por Venezuela en el Mundial de Softbol de Canadá fue suficiente mérito para imponerse categóricamente en las papeleas para la Selección del Año; y también en el renglón Entrenador del Año, premio que recayó en el avezado manager Ramón López, quien condujo al país al máximo lauro de su deporte.

Muy cerrada resultó la votación para los premios Dirigente y Entidad del Año. María Soto, presidenta de la Federación Venezolana de Softbol y el Comité Olímpico Venezolano superó por apenas dos votos, 40-38, a José Vásquez, su par de FeveVoleibol; mientras que FeveSoftbol se impuso, un poco más holgado, 48-41 a FeveVoleibol.

Vuelo del Cardenal

Con su título de la LVBP 2024-2025, Cardenales de Lara acaparó los votos al Equipo Profesional del Año.

Tras una sólida temporada, en la que fueron el primer equipo en clasificarse a la postemporada; y un round robín brillante, el equipo tuvo que reponerse de una desventaja de 0-2 en la final ante Bravos de Margarita para conquistar el séptimo título de su historia en la pelota local.

El Premio Equipo Profesional del Año es su tercera selección, tras ganarlo en 2019 y 2020, año de su última corona en la LVBP.

El CPD decidió otorgar menciones especiales a los representantes del deporte adaptado Clara Fuentes, campeona mundial de parapotencia, y a Marcos Blanco, campeón mundial del judo para ciegos, por la trascendencia de sus logros.

Expresando su reconocimiento a todos los atletas, entrenadores, equipos, selecciones, dirigentes y entidades deportivas nominados, y felicitando efusivamente a los ganadores.

El Círculo de Periodistas Deportivos de Venezuela cierra la edición número 82 de los premios Atleta del Año, que promueve de forma consecutiva desde 1944.