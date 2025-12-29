Durante una visita a la Comuna Productiva 5 de Marzo, ubicada en la parroquia El Valle de Caracas, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, resaltó el papel fundamental de la economía comunal como herramienta estratégica para superar las sanciones financieras y el bloqueo económico impuesto al país.

A través de sus redes sociales, Rodríguez calificó esta modalidad productiva como una vía «concreta y eficiente» para el desarrollo.

«Constatamos cómo el pueblo organizado construye un modelo capaz de garantizar la autosustentabilidad, mediante encadenamientos productivos y canales de comercialización eficientes», afirmó.

Modelo económico integrado

La alta funcionaria subrayó que estas iniciativas forman parte de las políticas lideradas por el presidente Nicolás Maduro para consolidar un modelo soberano.

El objetivo central es la interconexión de diversos sectores de la sociedad para fortalecer el aparato productivo nacional.

Según explicó la Vicepresidenta, la estrategia se basa en tres pilares de articulación, que son los circuitos comunales (base de la producción territorial), los emprendedores (dinamizadores de la economía local) y los sectores industriales y comerciales (destinos finales para el escalamiento nacional)

«El modelo es que los circuitos comunales, los emprendedores y los sectores industriales del país hablen un mismo lenguaje económico”, enfatizó Rodríguez.