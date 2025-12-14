El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anuló este sábado las elecciones primarias del partido Acción Popular (AP), dejando a la agrupación fundada por Fernando Beláunde sin opciones para los comicios presidenciales y legislativos de abril 2026.

El JNE determinó «vicios sustanciales» que vulneran democracia interna y debido proceso: no coincide lista delegados ganadores del Comité Nacional Electoral con material de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Imposible retrotraer: arriesgaría proclamación lunes de todas primarias.

AP había ungido candidato presidencial a Alfredo Barnechea en polémica interna por presunto fraude.

Reacciones y denuncias

Barnechea se declaró «sorprendido e indignado»: «Decisión ilegal, apelaremos y denunciaremos penalmente a miembros JNE», dijo en Canal N. «Pelearemos hasta el final».

Ricardo Burga (excongresista AP), líder denuncias, celebró razón en fraude pero lamentó exclusión: «Triste por perder candidatos». Pidió investigación profunda, expulsión de Cinthia Pajuelo (presidenta comité electoral) por cambiar 28 delegados para favorecer Barnechea.

Denuncias surgieron domingo pasado por militantes.

Quedan 38 partidos/alianzas para generales; 36 con fórmula presidencial. Primera exclusión histórica.