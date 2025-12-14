El Gobierno de Bolivia confirmó este sábado que al menos tres personas fallecieron, 18 están desaparecidas y 17 resultaron heridas por el desbordamiento del río Piraí en la región de Santa Cruz, la más poblada del país.

«Lamentablemente, tenemos tres fallecidos, 18 desaparecidos y 17 personas recibiendo atención médica», dijo a Bolivia TV la vocera presidencial Carla Faval. Se evacuaron 148 menores del Centro de Orientación y Reintegración Social (Cenvicruz) en El Torno, el municipio más afectado.

Faval detalló que el Gobierno actúa desde la madrugada, tras alerta de la Gobernación. El presidente Rodrigo Paz viajará domingo a El Torno para coordinar con el Centro de Comando de Incidentes (CCI) y entregar donativos.

Rescates y coordinación

El Torno, a 32 km suroeste de Santa Cruz de la Sierra, sufrió crecida histórica por lluvias torrenciales. Militares, policías, Gobernación y Alcaldía rescatan aislados vía helicóptero en tres comunidades.

Esta jornada se salvaron 17 personas con una aeronave; dos más apoyarán. Coordinan ministerios de Gobierno, Defensa, Salud y YPFB.

La Oficina de Paz instaló una «Sala de Crisis» en Palacio de Gobierno, liderada por el presidente con ministros, altos mandos y técnicos para movilizar recursos. Mantendrá contacto real time con CCI y COED Santa Cruz, evitando duplicidades.

Hace un mes, lluvias afectaron Samaipata (Santa Cruz). Temporada anterior: 601.000 afectados, 97.506 familias damnificadas, 2.416 viviendas destruidas.