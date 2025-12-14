Chile se prepara para la segunda vuelta presidencial de este domingo, con el ultraderechista José Antonio Kast como claro favorito y la izquierdista Jeannette Jara a la espera de revertir pronósticos pesimistas.

Más de 15,7 millones de chilenos elegirán sucesor del progresista Gabriel Boric en comicios con poco ambiente electoral: escasa propaganda callejera y foco ciudadano en vacaciones navideñas. Todas las encuestas pronostican victoria Kast, con margen hasta 18 puntos.

«Es muy notorio la falta de ambiente, hay resignación ante victoria inminente de Kast», dijo a EFE Octavio Avendaño (Universidad de Chile). Claudio Fuentes (Diego Portales) agregó: «Campaña en regiones y redes, pero elección casi resuelta».

Campañas y coaliciones

Jara (51 años, exministra Trabajo de Boric) ganó primera vuelta con 26,9%, pero limitada por coalición amplia (PC a DC). Impopularidad gubernamental y militancia comunista frenan crecimiento, pese apelar miedo ultra y defender salario mínimo, pensiones y 40 horas. «A quienes piensen nulo/blanco, conversen: mucho en juego, avanzar no retroceder», clamó en Coquimbo.

Kast (59 años, abogado) quedó segundo (23,9%), pero sumó apoyo incondicional derecha tradicional y extrema, superando 50%. «Vamos a ganar, será hermoso», gritó en Temuco. Ferviente católico, padre de 9, heredero pinochetismo: único que hizo campaña por continuidad dictadura 1988.

Temas clave y incógnitas

Ambos blindan frontera norte y combaten crimen, pero Kast propone expulsiones masivas, migración como delito y cárceles máxima seguridad. Evitó ultraconservadurismo (libertades, Pinochet), pese vínculos PNfV, Trump y Meloni. No aclaró liberación exmilitares lesa humanidad.

Fuentes ve incógnita en gobierno Kast: amplio margen habilita ideológicos; estrecho obliga pragmatismo con Chile Vamos. Nuevo presidente (desde 11 marzo) lidiará Parlamento dividido: derecha/ultra a 2 diputados mayoría, clave PDG (Parisi 20%).