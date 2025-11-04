El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó que el periodista Joan Camargo fue liberado este martes 4 de noviembre, cinco días después de haber sido reportado como desaparecido en Caracas, donde, según el gremio, fue «interceptado por personas vestidas de negro».

«Después de 5 días desaparecido, el periodista Joan Camargo recuperó su libertad este 4 de noviembre. Desde el SNTP exigimos una investigación oportuna y sanciones urgentes para los responsables de la desaparición forzosa de la que fue víctima durante más de 100 horas», señaló el sindicato en su cuenta de X.

Horas antes, la madre de Camargo, María Rodríguez, hizo un llamado desesperado a las autoridades venezolanas para conocer el paradero de su hijo, denunciando que lo tenían «inocentemente recluido en algún lugar», según un video difundido por el SNTP.

El domingo, la familia presentó un recurso de habeas corpus ante la justicia para exigir la presentación inmediata del periodista y esclarecer su situación. Hasta ahora, ni el Gobierno ni la Fiscalía han emitido pronunciamiento oficial sobre el caso.

ONG

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón alertó sobre el aumento de las detenciones sin información pública suficiente en Venezuela, calificando esta situación como un escenario de inseguridad jurídica y angustia prolongada debido a la opacidad y la negación del acceso a asistencia legal.

Por su parte, el Instituto Prensa y Sociedad (Ipys) de Venezuela reafirmó que informar sigue siendo una labor castigada en el país y reiteró su llamado a las autoridades para investigar estos crímenes contra periodistas, sancionar a los responsables y garantizar que no se repitan estas violaciones a la libertad de expresión y derechos humanos.

Este caso pone en evidencia la delicada situación que enfrentan los comunicadores en Venezuela, donde la persecución y la censura amenazan la labor informativa y la democracia misma