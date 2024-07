El pasado miércoles 17 de julio, Luis Miguel Isava, Natasha Tiniacos y Gabriela Rosas, miembros del jurado de este año, junto a Tibisay Guerra, anunciaron en una transmisión en vivo desde la cuenta de Instagram @lapoeteca, el veredicto del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas.

Este certamen, organizado por Fundación La Poeteca, Autores Venezolanos, Team Poetero y Banesco Banco Universal, recibió un total de 220 textos en esta edición.

Johan Alexander Reyes, un joven de 25 años residente en Caracas, fue anunciado como el ganador del primer lugar en este prestigioso concurso.

Este logro se suma a su victoria en el concurso de Descubriendo Poetas en su 8va Edición, consolidando su posición como una de las voces emergentes más prometedoras en la poesía venezolana.

El poema ganador

El poema que le valió el primer lugar, titulado «La letra m», fue presentado bajo el seudónimo Edward Wood.

Este poema, que reflexiona sobre la dolorosa pérdida de una madre, resonó profundamente con el jurado del concurso.

Johan Reyes describe su proceso creativo como «Frankenstein, a fuerza de retazos», indicando que su trabajo es una reescritura de lo que otros ya han escrito, una amalgama de influencias y experiencias personales.

Reflexiones del autor

A pesar de llevar escribiendo poco más de dos años, Johan ha demostrado una madurez y profundidad en su escritura que ha capturado la atención de la comunidad literaria.

En sus propias palabras, nunca ha sentido la inspiración como tal, sino que su escritura surge de una reflexión constante sobre sus experiencias y emociones.

«Aun cuando un poema pueda no ser autobiográfico, algo del tema debe resonar en su autor», comenta Johan, subrayando la conexión intrínseca entre el poeta y su obra.

Influencias literarias

Johan menciona que no es un ávido lector de poesía, pero se ha sentido profundamente emocionado por poetas como Hanni Ossott, Miyó Vestrini, José Watanabe, César Vallejo, Ocean Vuong, Idea Vilariño y Federico García Lorca, entre otros.

Estas influencias han dejado una huella en su trabajo, aunque su enfoque creativo sigue siendo único y personal.

Un reconocimiento valorado

Ganar el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas es un honor que Johan valora enormemente.

Reconoce el privilegio de tener acceso a la cultura y aprecia el espacio que se le ha otorgado en uno de los concursos más destacados del país.

Este reconocimiento no solo celebra su talento, sino que también le brinda una plataforma para continuar desarrollando su voz poética.

Mensaje y consejos

Johan no busca transmitir un mensaje específico a través de su poesía.

«Me parece que un autor no es nadie para dar un mensaje de nada. En mi caso nunca quiero decir, sólo intento evocar», afirma.

Para los jóvenes poetas que están empezando, él considera que no es el ser más propicio para dar un consejo.

«A mí me ha servido mucho ser honesto, y no me refiero a decir la verdad, me refiero a la honestidad como un asunto trascendente. Se trata de contemplar la realidad y saber cuándo algo de esa realidad tiene un efecto en mí», comentó.

Rituales y futuro

En cuanto a sus hábitos antes de escribir, Johan Reyes menciona que «si en este bombardeo de ruido en el que vivimos el silencio funge como ritual, entonces sí».

Por otro lado, hablando sobre sus planes futuros, prefiere vivir el presente y espera que los próximos presentes sean tan amables como el actual.

Aunque su poema ganador aún no se ha publicado, se espera que lo haga pronto. Mientras tanto, los interesados pueden seguirlo en Instagram como @johadosreyes.