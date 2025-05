John Fogerty lanzará nuevas grabaciones de canciones legendarias de Creedence Clearwater Revival

El álbum, titulado 'Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years', recoge 20 temas entre los que se encuentran 'Proud Mary', 'Have You Ever Seen the Rain' o 'Fortunate Son' y será lanzado el 22 de agosto por la compañía discográfica Concord