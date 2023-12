El actor estadounidense Jonathan Majors, conocido por sus papeles en películas como «Creed III» y «Ant-Man and the Wasp: Quantumania», fue condenado por un tribunal de Nueva York por agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari en un coche el pasado mes de marzo.

Jurado dividido

Majors, de 34 años, se enfrentaba a cuatro cargos: estrangulamiento, agresión, acoso e intento de agresión.

Sin embargo, el jurado, compuesto por seis personas, solo lo declaró culpable de los dos últimos, que son delitos menores.

Para los otros dos, que son delitos graves, los fiscales tenían que demostrar que el actor había actuado con intención de causar daño físico o impedir la respiración de la víctima, algo que no lograron convencer al jurado.

Según el testimonio de Jabbari, el actor la atacó en un automóvil después de una discusión, le mordió la oreja, le torció el dedo y apretó el cuello.

Majors, que fue detenido y luego puesto en libertad bajo fianza, negó los hechos y no declaró durante el juicio.

Al escuchar el veredicto, el actor no mostró ninguna emoción, solo frunció el ceño y entrecerró los ojos, según informó The New York Times.

Futuro incierto

Jonathan Majors fue condenado, suponiendo entonces un duro golpe para su carrera cinematográfica, que estaba en pleno auge.

El actor, que había participado en exitosas producciones de Hollywood, tenía previsto protagonizar la próxima entrega de la saga «Star Wars«.

Tras el escándalo, ha perdido varios contratos de publicidad y gestión de proyectos, aunado que su participación en la franquicia galáctica está en duda.

La sentencia de Majors se conocerá el próximo 10 de enero.

El actor podría enfrentarse a una pena máxima de un año de cárcel o a una multa de 1.000 dólares por cada cargo.

Su abogado, Mark Heller, dijo que apelará el veredicto y que confía en que su cliente será absuelto de todos los cargos.