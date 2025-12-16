Los Navegantes del Magallanes dejaron en el terreno a las Águilas del Zulia 6-5 con jonrón de oro de dos carreras de Rougned Odor, ante Silvino Bracho, en el décimo inning del juego del lunes, disputado en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

Con el vuelacerca, el Buque coronó un racimo de tres rayitas para remontar el duelo, cobró venganza del encuentro de la noche anterior -cuando quedó tendido en Maracaibo- y, además, ganó la serie particular de la ronda eliminatoria.

El slugger, quien solo conectó ese valioso hit en cinco turnos consumidos en la velada, hizo swing al primer envío del enfrentamiento ante Bracho, con un out y corredor en la primera base, para desaparecer la bola por el jardín derecho y desatar la algarabía en el feudo carabobeño.

Ese batazo definitorio, fue apenas el segundo cuadrangular que admitió en la campaña Bracho, quien comenzó la jornada con una media de apenas 0,52 jonrones tolerados por cada nueve entradas lanzadas en su carrera en la LVBP.

Para llegar a ese escenario cumbre del careo, Tucupita Marcano conectó un sencillo como primer bateador del décimo capítulo, para remolcar desde la intermedia a Eliézer Alfonzo Jr., el corredor de la regla de desempate, que recortó distancias 5-4.

Andretty Cordero, posteriormente, falló con un rodado que forzó el primer out en el segundo cojín, antes de ceder su lugar al corredor emergente Arol Vera, quien anotó con el estacazo de vuelta entera de Odor.

Decisiones

La victoria fue para Wandisson Charles (1-0), su primera en el circuito, tras ingresar en una situación de apremio, con las bases llenas y un out.

El dominicano no pudo evitar que anotara el corredor heredado de la antesala (Jaison Chourio), con un fly de sacrificio de Angelo Castellano hacia el jardín derecho, pero también dominó a Gabriel Martínez con un elevado en territorio de foul hacia el receptor, para lanzar dos tercios en blanco.

El revés, entretanto, recayó en Bracho (2-1), quien encajó tres carreras -dos limpias- y un par de hits tras haber podido sacar sólo un out.

Lo que viene

El Magallanes (23-25), tras ganar la serie de tres duelos seguidos contra los rapaces -los dos primeros en el Zulia- descansará el martes, antes de recibir el miércoles a los Tigres de Aragua. Las Águilas (24-24), por su parte, viajarán a Barquisimeto para enfrentarse el martes a Cardenales de Lara, con José Dávila como el abridor por los zulianos.

Bravos complicó la situación de Leones

Los Bravos de Margarita se apoyaron en el buen pitcheo y aprovecharon sus oportunidades ofensivas para celebrar un triunfo de 3-2 sobre Leones del Caracas y cerrar positivamente su gira por la capital del país. Para los melenudos la derrota es duro golpe que complica aún más sus aspiraciones de avanzar a la postemporada.

Osmer Morales tuvo una sólida salida de más de cinco innings y a pesar de que fue responsable de las dos anotaciones del Caracas en el tercer episodio, esa fue la única libertad que permitió a la temible ofensiva de los anfitriones. Una rayita más de respaldo fue lo que necesitó tanto el abridor aragüeño como el bullpen de los insulares para sumar el triunfo 28 de la campaña.

Santana hizo la diferencia para Bravos

Después de haber retirado en fila a los seis primeros bateadores que enfrentó, el derecho Mikell Manzano permitió dos anotaciones a Bravos en el tercer inning, con un triple de Breyvic Valera y un sencillo de Juan Santana.

El dominicano remolcaría una más en el quinto capítulo, la que hizo diferencia en el marcador, con un batazo ante otro novato, Simón Leandro, que impulsó a Edward Olivares, un hombre embasado por Manzano.

Juan Santana, en apenas dos años, hace méritos para ser considerado uno de los mejores importados en la historia de Margarita

Morales fue el ganador (4-2) y la derrota se le apuntó al novato Mikell Manzano, el abridor de Leones (0-4), que otra vez se quedó corto en el intento de completar cinco innings de labor. Carlos Navas sumó su segundo juego salvado de la temporada.

En la ofensiva de Leones, que tiene varias bajas importantes por lesión, se destacó hoy el outfielder Víctor Bericoto, el único que pudo duplicar (4-2), René Pinto, que no jugaba desde finales de noviembre, conectó un cuadrangular solitario en su primer turno y la otra remolcada fue de Leandro Cedeño.

Lo que viene

Los melenudos se quedarán en casa, pues este martes recibirán la visita de Caribes de Anzoátegui. El mánager José Alguacil no ha anunciado la rotación para esta décima semana, pero el turno le corresponde al derecho Erick Leal. Por su parte, Bravos descansará mañana y regresará a Margarita para ser anfitriones el miércoles de los Tiburones de La Guaira, a la espera de la decisión sobre el lanzador que iniciará el encuentro.