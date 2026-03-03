El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, afirmó este lunes que habrá elecciones en el país, pero priorizó la recuperación económica tras un «prolongado período de sanciones» sobre fechas inmediatas.

«Claro que habrá elecciones. […] Lo más importante ahorita es la sociedad, lo más importante ahorita es la economía», declaró Rodríguez en entrevista con Luis Olavarrieta (YouTube), enfatizando consensos vía fortalecimiento institucional.

Rodríguez explicó que su hermana, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, asumió el Ejecutivo por decisión del TSJ ante la «falta forzada» de Nicolás Maduro (capturado el 3 de enero por EE. UU.). Este escenario no contemplado en la Constitución exime el plazo de 180 días para falta temporal.

«No es perentorio definir fecha o qué elecciones primero. Se necesita un camino previo de fortalecimiento institucional», subrayó, anunciando conversaciones «en próximos días» con factores políticos y sociedad.

Relación con EE. UU. y desbloqueo de sanciones

El parlamentario reconoció una relación de «respeto» con Washington desde la reanudación bilateral, destacando el levantamiento de sanciones petroleras: «Podría ser más rápido». Delcy celebró hoy a Trump como aliado y reiteró el fin total del bloqueo.

El Gobierno denuncia miles de millones en dólares y oro bloqueados. El 27 de enero, Delcy anunció el desbloqueo de activos en EE. UU. para equipos hospitalarios. El jueves pasado, confirmó una «nueva agenda de cooperación» y recibió al secretario de Energía, Chris Wright.