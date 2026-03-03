El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) confirmó este lunes nuevas liberaciones en cárceles venezolanas y reiteró que «cientos de personas» permanecen detenidas injustamente, diez días después de la promulgación de la Ley de Amnistía.

«La tarde de este lunes familiares reportaron la liberación de presos políticos desde distintos centros de reclusión», informó la ONG vía X. Registraron excarcelaciones en Tocorón (Aragua), Yare y Ramo Verde (Miranda), Zona 7 (Boleíta, Caracas) y Puerto Ordaz (Bolívar).

«Como familiares y víctimas, celebramos cada libertad, pero reiteramos que aún cientos continúan injustamente detenidas, muchas en condiciones inhumanas», enfatizó Clipp, exigiendo que el Estado reconozca y repare «graves violaciones de derechos humanos» sufridas.

Liberaciones destacadas y contexto amnistía

Entre los excarcelados están Milciades Ávila y Edwin Moya, escoltas de María Corina Machado, según Vente Venezuela (VV), que celebró las salidas como «alivio para familias» y «paso más en lucha por justicia».

La Ley de Amnistía abarca 27 años (1999-2026) y 13 hechos específicos. Jorge Arreaza (comisión parlamentaria) reportó 5.628 beneficiados hasta lunes: 245 presos libres, 5.383 cautelares levantadas. Delcy Rodríguez pidió revisar casos «no contemplados».

Foro Penal estimó jueves pasado 568 presos políticos pendientes.