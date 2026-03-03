El exdiputado opositor Freddy Superlano, encarcelado 18 meses y liberado la semana pasada por amnistía, calificó este lunes como «positivo» el posible regreso de María Corina Machado a Venezuela, esperando que sea «pronto».

«Yo lo veo como positivo, ojalá regrese pronto», declaró Superlano a la prensa desde afueras de El Rodeo I (municipio Zamora, Miranda), donde estuvo recluido hasta febrero. Machado anunció el fin de semana su vuelta «en pocas semanas» tras salir clandestina en diciembre para Nobel de la Paz en Noruega.

Superlano enfatizó necesidad de que Machado dé «conducción política, articulación con lo social» a la lucha opositora. «Sería un craso error» no garantizarle seguridad: «¿Cómo no proteger a la persona mejor vista en opinión pública?», cuestionó refiriéndose a reconciliación.

Se comunicó con la líder post-libertad plena (viernes), pero solo sobre su prisión, no política: «Habrá oportunidad próximos días».

Superlano (parlamentario 2016-2021) fue detenido 30 julio 2024 —dos días post-presidenciales donde Nicolás Maduro (capturado enero EE. UU.) fue proclamado ganador sin actas por CNE—. Encapuchados lo retuvieron por divulgar >80% actas electorales reclamando triunfo de Edmundo González Urrutia (exiliado).

Tras aislamiento denunciado por esposa Aurora Silva, excarcelado 9 febrero de Rodeo I a domiciliario Barinas; libertad plena viernes vía Ley Amnistía (5.628 beneficiados: 245 presos, 5.383 cautelares). Foro Penal estima aún 568 presos políticos.

Durante visita Rodeo I, Superlano agradeció madres/familiares en vigilia permanente por presos políticos, que apoyaron reclamos de Silva.