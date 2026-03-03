La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, llamó este lunes a superar el «odio» e insistió ante Donald Trump en levantar las sanciones económicas contra el país, en el acercamiento bilateral post-ataque militar del 3 de enero y captura de Nicolás Maduro.

«Le hemos dicho al presidente Trump, que nos considera sus amigos, sus socios […], tiene que acabarse ya el bloqueo contra Venezuela», afirmó Rodríguez en encuentro con militantes chavistas en Sucre (este), transmitido por VTV.

Rindió que se deben eliminar sanciones junto a «pasar para siempre la página del odio y del extremismo». «No más odio, no más intolerancia», exhortó, criticando a quienes apoyaron «sanciones y agresiones».

Tras juramentación, Rodríguez proclamó «nuevo momento político» con reformas como apertura hidrocarburos a inversión extranjera y Ley de Amnistía (19 feb.): hasta lunes, 5.628 beneficiados (245 presos libres, 5.383 cautelares levantadas).

El jueves pasado llamó «socio y amigo» a Trump, abriendo «nueva agenda cooperación»; este pidió cese sanciones. Trump destacó en Estado Unión (martes) 80 millones barriles crudo de Venezuela como «nuevo amigo y socio».

Activos bloqueados y avances

Chavismo denuncia miles millones dólares, oro y activos retenidos por sanciones internacionales, especialmente EE. UU. El 27 enero, Rodríguez anunció desbloqueo en Washington para compra equipos hospitalarios.

«Pueblo venezolano educará a clase política extremista que llevó a situaciones de gran peligro», aseguró, aludiendo oposición de María Corina Machado. «Diplomacia y diálogo político dirimirán diferenzas», enfatizó tras dos meses del ataque.