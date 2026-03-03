El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió este lunes a sus ciudadanos abandonar inmediatamente 14 países y territorios de Oriente Medio por «graves riesgos» de seguridad derivados de la guerra contra Irán, iniciada el sábado por EE. UU. e Israel.

En alerta compartida en redes sociales, recomienda «salir ahora por medios comerciales» de: Bahréin, Kuwait, Egipto, Líbano, Irán, Omán, Irak, Catar, Israel, Cisjordania y Gaza, Arabia Saudí, Siria, Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Irán responde a operación Furia Épica —que eliminó al ayatolá Alí Jamenei y cúpula militar persa— con drones y misiles contra bases estadounidenses regionales. En Irak, multitudes intentaron asaltar la embajada, requiriendo intervención policial.

Embajadas emiten alertas específicas

La legación en Líbano urge abandonar «ahora mismo, mientras aún haya opciones de vuelos comerciales», por situación «inestable e impredecible». Recomienda planes de contingencia y refugio ante posible deterioro.

Otras embajadas de los 14 países/territorios reiteran evacuación inmediata ante amenazas transnacionales.

Donald Trump anunció hoy que Furia Épica —lanzada durante negociaciones nucleares truncas— podría extenderse más de cinco semanas, contradiciendo su campaña 2024 de evitar «guerras eternas». Media Luna Roja informa 555 muertos iraníes; 6 soldados yankees caídos.