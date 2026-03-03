La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presidió este lunes una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre «la paz e infancia y su seguridad en los conflictos», días después de que Donald Trump ordenara la operación Furia Épica contra Irán. Fue la primera vez que una primera dama en activo golpea el mazo para iniciar una reunión del organismo.

«La paz no tiene por qué ser frágil. Se logrará una paz duradera cuando el conocimiento y la comprensión se valoren plenamente en todas nuestras sociedades», afirmó Melania, inaugurando la presidencia rotatoria estadounidense bajo el título ‘Los niños, la tecnología y la educación en los conflictos’.

Destacó la necesidad de «mantener la seguridad y asumir la responsabilidad de prevenir conflictos tanto en tiempos de guerra como de paz». Extendió pésame «a las familias que han perdido a sus héroes, quienes sacrificaron sus vidas por la libertad».

Silencio sobre bombardeo escolar iraní

La reunión —convocada tras sesión de urgencia del sábado por ataques EE. UU.-Israel vs. Irán y respuesta persa— omitió la muerte de decenas de niños en bombardeo contra escuela de Minab (180 fallecidos según Ministerio Salud iraní).

Rosemary DiCarlo, secretaria general adjunta de Asuntos Políticos, sí mencionó «posiblemente decenas de niños» muertos en Irán, indicando que «autoridades estadounidenses están investigando». Lamentó cierre de escuelas en Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Omán por operaciones militares regionales.

La intervención de Melania —ante China y Rusia, críticos de Furia Épica— evitó aludir conflictos Ucrania, Sudán o Gaza, centrándose en tecnología educativa pese a 555 muertos iraníes reportados por Media Luna Roja desde strikes iniciales.