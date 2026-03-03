Estados Unidos elevó este lunes a seis la cifra de soldados muertos en el conflicto con Irán, tras recuperar los cuerpos de dos militares desaparecidos en instalaciones atacadas durante las primeras represalias iraníes del sábado.

«Las fuerzas estadounidenses recuperaron recientemente los restos de dos militares cuyo paradero se desconocía […]. Continúan las operaciones de combate importantes», informó el Comando Central (CENTCOM) en X. Las identidades se mantienen en reserva hasta 24 horas post-notificación familiar.

Hasta ayer se reportaban cuatro bajas confirmadas, aunque Donald Trump advirtió que el número podría aumentar.

Operación Furia Épica y represalias

EE.UU. e Israel iniciaron el sábado Furia Épica contra Teherán, eliminando al líder supremo Ali Jamenei y altos mandos militares/seguridad. Irán respondió bombardeando Israel (Tel Aviv, Jerusalén) y bases estadounidenses regionales, cerrando tráfico aéreo en Medio Oriente.

La Media Luna Roja reporta 555 muertos iraníes. En Israel fallecieron 10 civiles (sábado-domingo). Israel extendió ataques a Líbano vs. Hizbulá: 31 muertos, 149 heridos en bombardeos contra Beirut y sur libanés.

Trump prometió en 2024 mantener EE. UU. fuera de «guerras eternas», pero este lunes proyectó el conflicto hasta cuatro semanas, con objetivo explícito de derrocar al régimen iraní pese a negociaciones nucleares en curso truncadas por Furia Épica.