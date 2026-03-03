El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se reunió este lunes en el Palacio de Gobierno con el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, general Francis L. Donovan, para coordinar acciones contra el crimen organizado transnacional, el «narcoterrorismo» y reforzar la seguridad hemisférica, informó la Presidencia.

La reunión destacó «iniciativas conjuntas para reforzar controles, intercambio de información y coordinación operativa en aeropuertos y terminales portuarias, identificando riesgos y previniendo actividades delictivas», según comunicado oficial.

Participaron el comandante del Comando de Operaciones Especiales Sur de EE. UU., contralmirante Mark A. Schafer; el ministro de Defensa ecuatoriano, Gian Carlo Loffredo; y el general Henry Delgado, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Nueva fase operativa contra narcos

La cita se enmarca en diálogo bilateral contra amenazas transnacionales que afectan estabilidad nacional y regional. Previamente, Noboa anunció «operaciones militares y policiales muy importantes» este mes con aliados regionales —incluido EE. UU.— en «nueva fase contra narcoterrorismo y minería ilegal».

Ecuador vive desde 2024 bajo estado de conflicto armado interno contra bandas narcotraficantes, responsables de escalada violencia que posicionó al país como líder en homicidios de Latinoamérica. Cerró 2025 con récord de 9.235 asesinatos (Ministerio del Interior), pese a declaratoria excepcional.

La relación Quito-Washington ha sido cercana en seguridad, con acuerdos de cooperación firmados. EE. UU. mostró interés en base militar en Pacífico suramericano para control narcotráfico, rechazada en referéndum impulsado por Noboa en noviembre pasado.