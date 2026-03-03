El ministro de Defensa de Bolivia, Marcelo Salinas, anunció este lunes tres investigaciones paralelas sobre el accidente de un avión militar Hércules C-130 ocurrido el viernes en el aeropuerto internacional de El Alto, que dejó 22 muertos, 37 heridos y 15 vehículos destruidos.

La aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), que transportaba dinero al Banco Central procedente de Santa Cruz, se salió de pista al aterrizar y recorrió casi un kilómetro hasta impactar fuera del aeropuerto, esparciendo billetes que generaron caos con 51 personas detenidas por desórdenes.

La principal investigación está a cargo de una junta militar de la FAB, que ya recibió la caja negra para análisis. «Cuando menos dos investigaciones más vendrán: la de la compañía de seguros y la del fabricante de la aeronave», explicó Salinas en conferencia de prensa en Santa Cruz.

Advirtió que los procesos «demorarán» entre tres y seis meses, pues «la caja negra no puede ser abierta en Bolivia y no existen laboratorios para el análisis». La junta FAB es «la máxima autoridad» y pidió esperar conclusiones para evitar especulaciones sobre causas.

Atención a víctimas y detenidos

El Gobierno contactó a familiares de las 22 víctimas fatales, 37 heridos y propietarios de los 15 vehículos afectados para coordinar con la aseguradora. Las 51 personas detenidas enfrentan cargos por presunta asociación delictuosa y daños a bienes del Estado.

Tras el accidente, numerosos billetes quedaron esparcidos; personas intentaron recogerlos, obligando a bomberos (con agua) y policía (con gases) a dispersar la multitud y asegurar la zona. El Gobierno decretó tres días de duelo nacional.