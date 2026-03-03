Los últimos jefes de las extintas FARC reconocieron este lunes su responsabilidad y pidieron perdón por el reclutamiento y utilización de 18.677 niñas, niños y adolescentes durante el conflicto armado colombiano, según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

«Reafirmo mi reconocimiento como último comandante de las FARC-EP […], convencido de que con la verdad integral y asumiendo nuestra responsabilidad en la política de reclutamiento podemos aportar para que esto no vuelva a repetirse», expresó Rodrigo Londoño (alias Timochenko) en video.

Londoño, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Jaime Parra y Julián Gallo —miembros del último secretariado— admitieron que «el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió ocurrir». Reconocieron «dolor; homicidios; interrupciones de embarazos; violencia de género y reproductiva; discriminación por prejuicio» que generaron «grandes daños físicos y psicológicos que aún persisten».

La JEP imputó a estos excomandantes en noviembre 2024 por reclutamiento (1971-2016), malos tratos, tortura, homicidio y violencias sexuales/reproductivas. La Sala de Reconocimiento determinó su participación en Conferencias Nacionales Guerrilleras que definieron políticas estratégicas.

Impacto en las víctimas

Los menores sufrieron «pérdida de la esencia de la niñez y anulación de su identidad». Fueron expuestos permanentemente a la muerte en «contexto hostil», siendo niñas principal objetivo de violencia sexual, planificación familiar obligatoria y abortos forzados.

«Asumimos que estas afectaciones no son abstractas, representan daños reales y duraderos. Hoy reconozco el daño en toda su dimensión», afirmó Londoño, pidiendo perdón «a cada niño y niña que sobrevivió o falleció, a cada familia incompleta y a madres/padres que esperan noticias de hijos desaparecidos».

Al confesar verdad completa, recibirán penas no privativas de libertad de la JEP, creada por Acuerdo de Paz 2016. Este reconocimiento histórico abre diálogo con víctimas y busca prevenir repetición del reclutamiento infantil.