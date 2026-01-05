El diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelecto como jefe de la Asamblea Nacional, durante una sesión marcada por el ataque de EEUU, que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores.

«Evidente y determinante mayoría, queda aprobada», declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez.