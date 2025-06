El criollo José Altuve conoce muy bien el escenario del Clásico de Media Temporada. Busca en esta ocasión, su décima convocatoria y su séptima por medio de las votaciones de los aficionados.

Segunda base de la Liga Americana

Jackson Holliday (BAL) vs. José Altuve (HOU)

806,133 votos vs. 795,123 votos

Este es un contraste de verdad. Apenas 11,010 votos -más 2,204 hits, nueve convocatorias al Juego de Estrellas, tres títulos de bateo y dos anillos de Serie Mundial- separan a Holliday (segundo) y el venezolano Altuve (tercero).

Son pocas las cosas que les han salido bien a los Orioles esta campaña, pero el club puede al menos conformarse con el progreso que Holliday ha hecho en el plato tras una difícil temporada de novato en el 2024.

El infielder, elegido Nro. 1 en general en el Draft del 2022, lleva ocho jonrones, una línea ofensiva de .259/.308/.404 y OPS+ de 103 este año, una mejora de OPS+ por 64 en comparación con la campaña pasada.

Por su parte, Altuve conoce muy bien el escenario del Clásico de Media Temporada. Busca su décima convocatoria y su séptima por medio de las votaciones de los aficionados. Pese a ser enviado a la pradera izquierda tras tantos años como intermedista, ha seguido viendo tiempo de juego en la posición clave del cuadro interior.

Altuve tuvo un lento comienzo en el plato esta campaña, pero se ha encendido últimamente, bateando .324 con ocho bambinazos y OPS de .972 en sus últimos 28 encuentros.

Segunda base líder en la Liga Americana: Gleyber Torres (DET)

BD de la Liga Americana: Ben Rice (NYY) vs. Brent Rooker (ATH) vs. Colt Keith (DET)

409,336 votos vs. 396,290 votos vs. 363,723 votos

La sorprendente decisión de cambiar al dominicano Rafael Devers a los Gigantes -y como resultado a la Liga Nacional- el 15 de junio abrió completamente las puertas para que una gran cantidad de caras nuevas entren en consideración para el puesto de BD titular de la Liga Americana para el Juego de Estrellas.

Ryan O’Hearn de Baltimore tiene una ventaja segura en el primer lugar, rumbo a su primera convocatoria, pero menos de 14,000 votos separan a Rice y Rooker.

La revelación de Rice (13 HR, OPS+ de 123) ha ayudado a los Yankees a seguir navegando durante la ausencia del BD titular Giancarlo Stanton, quien se perdió los primeros 70 partidos del año por lesiones en ambos codos antes de regresar el 16 de junio.

Rooker fue parte del Juego de Estrellas hace dos años, pero quedó fuera en el 2024 pese a ser uno de los bateadores más productivos en MLB. Lleva otro buen año con los Atléticos (15 HR, OPS+ de 131).

Keith tampoco puede descartarse. El cañonero de 23 años ha bateado .280 con seis vuelacercas y OPS de .848 en sus últimos 42 partidos, mejorando su OPS+ a 108 esta campaña.

Judge y Ohtani siguen arriba; Vladimir Jr. ya encabeza a los inicialistas de la Americana

Una a seguir: La batalla por la mayor cantidad de votos entre Aaron Judge de los Yankees (2,699,483) y Shohei Ohtani de los Dodgers (2,521,718), que están separados por menos de 178,000 votos según el último boletín de las votaciones.

Si Judge mantiene su ventaja después de la Fase 1 el jueves al mediodía ET, se convertirá en el primer jugador en repetir como el líder global de votos desde Alex Rodríguez en el 2007 y el 2008.

Sin importar cómo resulte esa lucha, tanto Judge y Ohtani están proyectados para ser titulares automáticamente luego de ser los líderes en las votaciones en la Liga Americana y la Liga Nacional, respectivamente.

Pero hay bastante en juego en las demás posiciones, donde una cantidad de batallas reñidas determinarán cuáles jugadores avanzarán a la Fase 2, que empezará el lunes, 30 de junio al mediodía ET y concluirá el miércoles 2 de julio al mediodía ET. (Los votos de la Fase 1 no contarán en las votaciones de la Fase 2).

Por supuesto, el margen entre el Nro. 1 y Nro. 2 en cada posición no importa aquí; lo que vale la pena observar es la diferencia para avanzar. Los primeros dos en cada posición, aparte de los jardineros, avanzarán a la Fase 2, mientras que los primeros seis guardabosques avanzarán en cada circuito, si un jardinero en una liga no es el líder general de votos. En ese caso -como seguramente será con Judge en la Americana- solamente los siguientes cuatro guardabosques avanzarán. Esos que den el siguiente paso competirán por ser los titulares en el Juego de Estrellas presentado por Mastercard el 15 de julio en el Truist Park de Atlanta.

Jardineros de la Liga Americana: Steven Kwan (CLE) vs. Cody Bellinger (NYY) vs. Kerry Carpenter (DET)

810,746 votos vs. 712,153 votos vs. 664,318

Con Judge proyectado para ser titular automáticamente en la Americana, otros cuatro guardabosques del circuito competirán por los últimos dos puestos de titular en la Fase 2. Riley Greene y el puertorriqueño Javier Báez de los Tigres, más Mike Trout, seguramente avancen, pero la competencia para el cuarto miembro de ese grupo todavía está por decidirse.

Tras ameritarse su primera selección al Clásico de Media Temporada y como titular el año pasado, Kwan tiene una ventaja de más de 98,000 votos sobre Bellinger, quien no ha participado en un Juego de Estrellas desde su campaña en la que fue Jugador Más Valioso de la Nacional en el 2019 con los Dodgers.

Carpenter podría darle a Detroit tres jardineros en la Fase 2, pero tiene mucho terreno por ganar y es posible que no reciba el apoyo tras un gran bache en sus últimos 17 encuentros (OPS de .341). Carpenter ha registrado fWAR de 0.3 en el 2025, comparado con 2.3 de Kwan y 1.6 de Bellinger.

Jardineros de la Liga Nacional: Juan Soto (NYM) vs. Corbin Carroll (AZ) vs. Andy Pagés (LAD)

1,048,781 votos vs. 1,019,472 votos vs. 962,219 votos

En un grupo lleno de talento, fue inevitable que algunos nombres que merecen ser convocados estuvieran fuera hasta ahora. El quisqueyano Fernando Tatis Jr. es cuarto en el Viejo Circuito en fWAR (3.4), empatado con Kyle Tucker, pero es octavo en las votaciones de los guardabosques.

James Wood de los Nacionales (fWAR de 3.3) es noveno. Ninguno tiene posibilidades realistas para avanzar. Por su parte, el cubano Pagés trata de sacar al dominicano Soto o a Carroll de los primeros seis.

Tercera base de la Liga Americana: Alex Bregman (BOS) vs. Zach McKinstry (DET)

654,377 votos vs. 502,516 votos

Bregman estuvo entre los mejores jugadores del Joven Circuito antes de pasar a la lista de lesionados por un tirón en el cuádriceps el 24 de mayo, bateando .299 con 11 cuadrangulares, OPS de .938 y fWAR de 2.4 en sus primeros 51 juegos con los Medias Rojas.

Pese a la dolencia, sigue consiguiendo el suficiente apoyo para mantenerse de segundo de cara a los últimos días de la Fase 1.

Sin embargo, McKinstry tiene posibilidades de superar a Bregman con un impulso cerca del final. Como el utility de los punteros Tigres, McKinstry es segundo entre los jugadores de posición de los Felinos, por debajo de Greene, con fWAR de 2.1.