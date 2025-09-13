El bullpen de los Phillies de Philadelphia recibió un golpe duro con la baja de José Alvarado. El lanzador venezolano sufrió una distensión en el antebrazo izquierdo, lo que lo envió a la lista de lesionados de 15 días y puso fin a su temporada.

Alvarado, que terminó con marca de 4-2 y una efectividad de 3.81, ya había quedado inhabilitado para la postemporada tras cumplir una suspensión de 80 juegos a comienzos de año por un positivo en un control antidopaje, explica Líder en Deportes.

Durán toma el relevo

Ante su ausencia, el relevista dominicano Jhoan Durán, adquirido por los Phillies en la fecha límite de canjes, ha asumido el rol de cerrador. Su desempeño ha sido clave para mantener la estabilidad del bullpen en momentos decisivos de la temporada.

El mánager Rob Thomson destacó la importancia de contar con Durán en esta recta final, aunque lamentó perder a un brazo experimentado como el de Alvarado.

Pensando en el próximo año

Thomson fue claro al señalar que la lesión no reviste gravedad, pero que el club prefiere no arriesgar al zurdo venezolano. «Nuestro plan es simplemente prepararlo para el próximo año», aseguró el dirigente, dejando entrever que la prioridad es preservar la salud del jugador para 2026.

La baja de José Alvarado, aunque prevista en términos de postemporada, deja a los Phillies con menos opciones en un momento clave, aunque el cuerpo técnico confía en que la nueva estructura del bullpen pueda responder al desafío.