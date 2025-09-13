El Real Madrid logró una victoria que puede ser determinante en la carrera por el título de Liga. Con este resultado, los merengues sumaron su cuarto triunfo consecutivo en la temporada, impulsados por la figura estelar de Kylian Mbappé.

El delantero francés volvió a convertirse en una pesadilla para la Real Sociedad, tal como lo había hecho en sus años con el PSG. En los primeros 45 minutos, Mbappé abrió el marcador con un tanto de gran factura y posteriormente asistió a Arda Güler, quien firmó el segundo gol para encaminar la victoria blanca.

Una segunda parte de resistencia

El segundo tiempo se convirtió en un ejercicio de resistencia para los dirigidos por Xabi Alonso. El técnico reforzó la defensa con una línea de cinco hombres para blindar la portería de Thibaut Courtois. Aun así, el partido no estuvo exento de sufrimiento, explica Líder en Deportes.

La Real Sociedad tuvo dos momentos para creer en la remontada. Primero, con la expulsión de Dean Huijsen por una falta sobre Mikel Oyarzabal. La decisión del árbitro Gil Manzano fue discutida, ya que Éder Militão parecía llegar a la jugada. Más tarde, un penalti por mano de Dani Carvajal encendió aún más las esperanzas vascas, aunque finalmente el marcador no se movió.

Mbappé y su ambición con el Madrid

Al finalizar el encuentro, Mbappé reafirmó su compromiso con el club blanco: «Quiero darlo todo por esta camiseta. Marqué un gol hoy, pero el equipo está haciendo todo lo posible para que pueda jugar bien».

Finalmente, el astro francés dejó claro que su objetivo es ambicioso: ganar todo con el Real Madrid.