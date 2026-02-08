El ecosistema del entretenimiento latinoamericano marca un nuevo hito con la incorporación del actor venezolano José Ramón Barreto a la versión mexicana de Doc. La ambiciosa producción de Sony Pictures Television (SPT) llegará a las pantallas de Netflix el próximo 4 de marzo, consolidando la proyección internacional del intérprete.

Actualmente, Barreto se encuentra en Bogotá sumergido en el rodaje de esta pieza clave para su carrera.

Su participación no solo es un logro individual, sino un símbolo de la estrecha colaboración entre las industrias de México y Venezuela, donde el actor se ha ganado un espacio gracias a su disciplina y versatilidad interpretativa.

Un elenco de alto perfil

Aunque los detalles de su personaje se mantienen bajo estricto hermetismo, su presencia en el set reafirma la jerarquía del proyecto.

Barreto comparte escena con figuras de peso en la región con Juan Pablo Medina (Protagonista), Gabriela de la Garza, Stephanie Cayo e Iván Sánchez.

‘Doc’: De fenómeno italiano a apuesta global

Esta nueva versión es la adaptación de la aclamada serie italiana Doc – Nelle tue mani, que desde 2020 ostenta el récord como el drama guionado más visto en Italia en las últimas dos décadas.

La historia sigue a Andrés Ferrara (Juan Pablo Medina), un brillante jefe de medicina interna que, tras sobrevivir a un atentado, pierde la memoria de los últimos años de su vida.

Según reporta The Hollywood Reporter, la trama profundiza en la reconstrucción de su identidad y en los dilemas éticos de un entorno hospitalario que ahora le resulta ajeno.

Bajo la dirección de Fran Franco, Andrés López y Harold Ariza, y el liderazgo de los productores Coty Cagliolo y Carlos Quintanilla Sakar, la serie busca replicar el éxito de la franquicia, cuya adaptación estadounidense en Fox superó los 16 millones de espectadores.

La serie equilibra el rigor científico con una profunda carga emocional, una fórmula que ha garantizado su éxito en diversos mercados.